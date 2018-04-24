ЦБ: доверие — это главное для финансовых рынков

Доверие — это главное для финансовых рынков, защитой прав инвесторов должен заниматься не только Центробанк , но и рынки. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018».

«Доверие — это сейчас главное для финансовых рынков. Защитой прав инвесторов должен заниматься не только регулятор, но и рынки… разочаровывая инвестора, компания вредит не только себе, но и всему рынку», — отметила она в ходе выступления.

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