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Акции «РУСАЛа» на Московской бирже прибавили 15%
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Шойгу выдвинул обвинение США
Шойгу выдвинул обвинение США

Акции «РУСАЛа» на Московской бирже прибавили 15% 

Говорит Москва 1 час назад
Накануне сообщалось, что Вашингтон готов отозвать ограничительные меры, если владелец «РУСАЛа» Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней.
Сегодня акции «РУСАЛа» на бирже в Гонконге показывали рост более 30%.
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США могут снять санкции с РУСАЛа при отказе Дерипаски от контроля над компанией На конференции ЕС по Сирии не будет представителей Дамаска и сирийской оппозиции Кабмин утвердил правила хранения трафика по «пакету Яровой» с отсрочкой до октября
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