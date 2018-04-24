Акции «РУСАЛа» на Московской бирже прибавили 15%

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США могут снять санкции с РУСАЛа при отказе Дерипаски от контроля над компанией

На конференции ЕС по Сирии не будет представителей Дамаска и сирийской оппозиции

Кабмин утвердил правила хранения трафика по «пакету Яровой» с отсрочкой до октября