Топ-10 операторов платного ТВ к 2023 году потеряют $20 млрд

Вопреки приобретению 84 млн новых подписчиков в 2017-2023 годах, доходы от подписки и PPV ТВ-операторов, входящих мировой топ, сократятся на $18 млрд и составят 183 млрд$, говорится в отчете Digital TV Research.

Глобальный прогноз развития рынка платного ТВ показывает, что все входящие в Топ-10 операторы вероятнее всего потеряют в доходах в течение ближайших пяти лет. В частности, отчет показывает, что 32% операторов (168 из 517) в период с 2017 по 2023 год лишатся доходов от подписки и модели PPV.

Digital TV Research делает выводы, что 29 операторов платного ТВ заработали в 2017 году больше $1 млрд, но ожидает, что к 2023 году их число сократится до 25. Прогнозируется, что порядка $20 млрд потеряют 10 крупнейших игроков; таким образом их совокупная выручка сократится до $87 млрд Для десяти крупнейших операторов доля платного ТВ в доходах сократится с 53% в 2017 году до 48% в 2023.

Digital TV Research подсчитал, что подписка на платное ТВ у 517 операторов (747 платформ, среди которых 132 цифровых, 126 аналоговых, 286 спутниковых, 137 IPTV и 66 DTT — в 135 странах мира), охваченных в отчете в целом соберет к 2023 году 967 млн пользователей. Отмечается также, что эти операторы аккумулируют 87% глобальной базы подписчиков, и ожидается, что к 2023 году доля вырастет до 88% (от прогнозной цифры в 1,1 млрд пользователей).

К хорошим для индустрии новостям можно отнести то, что Глобальный прогноз развития рынка платного ТВ предсказывает, что 15 крупнейших операторов прибавят более $100 млн в период до 2023 года, China Telecom — вырастет до $1,4 млрд Также прогноз предупреждает о возможности для пяти операторов, четыре из которых из США , потерять более $1 млрд в доходах. Семь из Топ-10 «лузеров» будут из США.

ИСТОЧНИК: RAPID TV News