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Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в I квартале вырос на 12%
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Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в I квартале вырос на 12% 

ТАСС 42 минуты назад
КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом квартале 2018 года увеличился на 12% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 368 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинад Яруллин на заседании совета директоров компании.
"Стоимость отгруженной продукции комплекса выросла на 12% и составила 368 млрд рублей. Сохраняется высокая экспортная ориентация комплекса, свыше половины товаров базовых предприятий вывезено за рубеж, увеличились объемы экспорта продуктов конечного потребления: моторного топлива, бытовой химии", — отметил он.
Основная доля в указанном объеме средств пришлась на производство кокса и нефтепродуктов — 137,4 млрд рублей, добычу нефти и газа — 128,1 млрд рублей. Производство химических веществ и продуктов за первый квартал в денежном выражении составило 79,2 млрд рублей, резиновых и пластмассовых изделий — 22,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что компании нефтегазохимического комплекса Татарстана в 2017 году отгрузили продукции на 1,2 трлн рублей, объем производства сохранился на уровне предыдущего года.
"Татнефтехиминвест-холдинг" — координационно-экспертный центр, определяющий стратегию развития нефтехимического комплекса Татарстана. Холдинг также занимается представлением нефтехимического комплекса республики на российском и международном уровнях.
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