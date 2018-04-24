«Полиметалл» консолидировал 100% доли в серебряном месторождении «Прогноз»

Polymetal International plc («Полиметалл») приобрёл 50% доли в серебряном месторождении «Прогноз» за вознаграждение в размере $140 млн, которое подлежит выплате акциями «Полиметалла». В результате сделки доля владения «Полиметаллом» в «Прогнозе» составила 100%, сообщили в компании.

Общая сумма вознаграждения за приобретение 50% доли в «Прогнозе» составила $140 млн, выплаченные в виде 14 152 668 новых обыкновенных акций компании («Акции Вознаграждения»).

Количество выпущенных акций вознаграждения определено путем деления $140 млн на $9,89, что является спот-ценой обыкновенных акций «Полиметалла» на основной площадке Лондонской фондовой биржи по состоянию на момент закрытия рынка в предыдущий день (19 апреля 2018 года).

В результате этой и предыдущих сделок общее вознаграждение за 100% долю в «Прогнозе» составило $215 млн, включая $3 млн, выплаченные за первоначальные 5%, $72 млн за 45%, выплаченные компании Polar Acquisition Limited (сделка завершена 13 апреля 2016 года), а также $140 млн за 50% выплаченные компании Garden Ring Capital. Это составляет $0,74 за унцию ресурсов серебра (или $59/унцию ресурсов в золотом эквиваленте).

В компании отметили, что на акции вознаграждения будет установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. «Полиметалл» также обязуется выплатить роялти с чистого дохода в размере 0,5%-2,5% (пропорционально приобретаемой доле в 50%), при этом сумма роялти не превысит $40 млн «Роялти будет выплачено, только если цена серебра составит $19 за унцию или выше, при этом фактический размер роялти находится в пределах, определяемых по прогрессивной шкале в зависимости от цены на серебро», — отметили в компании.

«Прогноз» является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (по оценке компании Micon от 2009 года).