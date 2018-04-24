Официальный курс евро снизился на 58 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду снизился на 58,03 коп, до 75,21 рубля., курс доллара уменьшился на 10,11 коп., до 61,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 31,67 коп., составив 67,76 руб.

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Мировые цены на нефть поднимаются на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до $74,88 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до $68,94 за баррель. В понедельник, 23 апреля, цена на Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с ноября 2014 года. Нефть выросла в цене на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.