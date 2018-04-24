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Добыча на Кашагане вернулась на уровень в 300 тыс. баррелей в сутки
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Добыча на Кашагане вернулась на уровень в 300 тыс. баррелей в сутки 

Прайм 41 минуту назад
Добыча на месторождении Кашаган вернулась на уровень в 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"Ежесуточно чуть менее месяца они снизили добычу где-то в среднем до чуть более 200 тысяч баррелей, но на днях они буквально завершили ремонт и вышли на уровень в 300 тысяч (баррелей в сутки — ред.)", — сказал Бозумбаев журналистам по итогам заседания правительства.
По словам министра, Казахстан будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти. «Мы всегда говорили, что у Казахстана, за исключением Кашагана, (наблюдается — ред.) снижение добычи, и рост добычи в целом в Казахстане был обусловлен только развитием нового гигантского месторождения Кашаган. Наши партнеры об этом всегда знали, понимали», — сказал Бозумбаев.
В начале апреля вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщал, что уровень добычи на месторождении Кашаган снизился до 200-215 тысяч баррелей в сутки из-за остановки нескольких скважин, которые планировалось снова запустить в середине апреля.
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