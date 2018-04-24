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Компания «АЛРОСА» стала спонсором ЧМ-2018
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Компания «АЛРОСА» стала спонсором ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 39 минут назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Компания «АЛРОСА» стала новым спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом говорится в сообщении FIFA.
"АЛРОСА" получила права на ассоциацию с брендом в европейском регионе, а также права на продвижение в социальных медиа. Компания будет представлена на рекламных поверхностях на всех аренах во время турнира и сможет представлять свою продукцию в определенных зонах на площадках Чемпионата мира", — отмечается в сообщении.
Ранее региональными спонсорами ЧМ-2018 в Европе стали "Альфа-Банк", «Ростелеком» и РЖД.
"Чемпионат мира FIFA уже совсем близко, и мы очень рады, что к нам присоединилась столь мощная компания, как «АЛРОСА», — подчеркнул коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.
Россия занимает первое место по объему добычи алмазов в мире, что делает группу «АЛРОСА» мировым лидером этой отрасли. Компания занимается разведкой месторождений, добычей, производством и продажей своей продукции.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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