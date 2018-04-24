«Татнефть» может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля на акцию

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 12,16 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

«Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, утвердить дивиденды по результатам 2017 года (не включая ранее выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года) в размере 12 рублей 16 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции (1216% от номинальной стоимости)», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года акционеры «Татнефти» утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на акцию.

Таким образом, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов их общий размер за 2017 год может составить 39,94 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции.

Датой для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, годовому общему собранию акционеров рекомендовано установить 6 июля 2018 года.

Годовое общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 22 июня в Альметьевске

Годом ранее компания не выплачивала промежуточные дивиденды. По итогам 2016 года «Татнефть» направила на дивиденды 53,7 млрд рублей, или 22,81 рубля на акцию (50% чистой прибыли компании по МСФО). Дивиденды «Татнефти» по итогам 2015 года составляли 10,96 рубля на акцию.