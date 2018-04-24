Ещё
«Татнефть» может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля на акцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Татнефть» может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля на акцию 

Rambler News Service 52 минуты назад
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 12,16 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.
«Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, утвердить дивиденды по результатам 2017 года (не включая ранее выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года) в размере 12 рублей 16 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции (1216% от номинальной стоимости)», — говорится в сообщении.
В декабре прошлого года акционеры «Татнефти» утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на акцию.
Таким образом, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов их общий размер за 2017 год может составить 39,94 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции.
Датой для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, годовому общему собранию акционеров рекомендовано установить 6 июля 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 22 июня в Альметьевске.
Годом ранее компания не выплачивала промежуточные дивиденды. По итогам 2016 года «Татнефть» направила на дивиденды 53,7 млрд рублей, или 22,81 рубля на акцию (50% чистой прибыли компании по МСФО). Дивиденды «Татнефти» по итогам 2015 года составляли 10,96 рубля на акцию.
Rambler News Service: последние новости
В АКИТ назвали причину закрытия российских онлайн-магазинов Quelle и Otto США готовы снять санкции с «Русала» в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины153
Кремль готовит суперманевр443
Британия ответила РФ по делу Скрипаля32
Правительство Британии уличили во лжи29
СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа34
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение