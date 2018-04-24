Чистая прибыль Volvo в I квартале выросла на 24%

Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo в первом квартале 2018 года увеличилась на 24,2% в годовом выражении — до 5,796 миллиарда шведских крон (около 683,8 миллиона долларов), говорится в отчетности автопроизводителя.

Аналитики ожидали квартальную прибыль в размере 5,82 миллиарда крон (686,6 миллиона долларов).

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 2,78 шведской кроны (0,33 доллара) против 2,25 кроны (0,27 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 15,9% — до 89,143 миллиарда крон (10,52 миллиарда долларов).

"Наш бизнес по производству грузовиков продемонстрировал хороший рост продаж, но с точки зрения рентабельности в этом секторе это был сложный квартал", — приводится в отчетности комментарий президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Он отметил, что увеличение объемов продаж имело положительный эффект, но рост прибыли был сдержан переходом на производство новых грузовых автомобилей в Северной Америке и продолжающимися сложностями в цепочке поставок комплектующих.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетебурге. По состоянию на 31 декабря 2017 года число сотрудников составляло 99,488 тысячи человек, включая временных сотрудников и консультантов.