Названо самое продаваемое в 2017 году лекарство

В 2017 году самым продаваемым лекарством в России , по версии экспертов аналитической компании DSM Group, оказалось жаропонижающее «Нурофен». Его продажи в прошлом году принесли производителю 7,1 млрд рублей, передают «Ведомости»

На втором месте оказался «Кагоцел» от «Ниармедик» (6,2 млрд рублей), на третьем — венотонизирующее лекарство «Детралекс» от Servier (6,1 млрд рублей).

В топ-10 также вошли «Конкор», «Кардиомагнил», «Эссенциале», «Ингавирин», «Актовегин», «Мирамистин» и «Мексидол»

Всего в 2017 году, по информации DSM Group, было продано 5,1 млрд упаковок лекарств на 940,7 млрд рублей, передаёт РБК. В рамках исследования были учтены данные продаж 58 тысяч аптек.

При этой по данным информации другой аналитической компании — IQVIA, которая при аналогичном исследовании брала информации о продажах из 15 тысяч аптек, самым продаваемым в прошлом году в России был «Кагоцел». На втором месте оказался «Детралекс», на третьем — «Эссенциале». Уточняется, что в выборке обеих компании присутствуют разные аптеки. Кроме того, эксперты использовали разные методики расчёта.

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