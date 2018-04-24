Прогноз результатов «Новатэка» за I кв по МСФО: чистая прибыль снизится на 42%, — Алексей Кокин, аналитик корпорации «Уралсиб»

Завтра, 25 апреля, НОВАТЭК (NVTK RX — ПОКУПАТЬ) планирует отчитаться по МСФО за 1 кв. 2018 г. Мы оцениваем выручку за этот период в 181 млрд руб. (3,2 млрд долл.), что означает ее рост на 17% год к году и 7% квартал к кварталу. EBITDA, по нашим прогнозам, составит 59 млрд руб. (1,04 млрд долл.), увеличившись на 9% год к году и на 6% за квартал. В пересчете на доллары рост EBITDA будет составлять 13% год к году и 9% квартал к кварталу. Чистая прибыль, как мы ожидаем, снизится на 42% год к году и на 8% квартал к кварталу до 41 млрд руб. (0,72 млрд долл.).

Увеличение объема реализации газа и повышение цен на жидкие УВ обеспечили рост выручки

Согласно предварительным операционным данным компании, в 1 кв. 2018 г. объем проданного газа, включая СПГ, вырос на 8%, а добыча газа — на 2% год к году. Объем реализации СПГ приблизился к 1 млрд куб м. — это почти 5% от общего объема продаж газа. Добыча жидких УВ сократилась на 1% год к году, но средняя нефти Urals в 1 кв. 2018 г. выросла в долларах на 28% год к году до 66 долл. /барр., а в рублях — на 24% до 3 790 руб. /барр. Экспортный нетбэк по нефти, по нашим расчетам, увеличился год к году на 23% в рублях до 2 900 тыс. руб. /барр. Помимо объема и средней цены реализации газа, рост цен на нефть, конденсат и продукты его переработки был ключевым драйвером роста выручки и EBITDA.

В фокусе подготовка к запуску 2-й и 3-й очередей «Ямал СПГ»

Мы ожидаем, что менеджмент НОВАТЭКа расскажет о ходе подготовки к запуску второй и третьей очередей завода «Ямал СПГ», запланированных до конца 1 кв. 2019 г., а также о продвижении проекта «Арктик СПГ 2». Вчера компания сообщила, что рассчитывает через четыре-пять лет увеличить ресурсную базу на Гыданском полуострове, чтобы обеспечить производство до 70 млн т СПГ в год (мощность трех очередей «Ямал СПГ» — 16,5 млн т в год). Сейчас ресурсы НОВАТЭКа на Гыдане достаточны для выпуска 57 млн т СПГ в год. Возможно, компания готова представить новые оценки стоимости «Арктик СПГ-2». Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.