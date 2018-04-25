Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за I квартал снизилась на 39%

Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый квартал текущего года снизилась на 39% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года и составила 43,121 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка при этом выросла на 16%, до 179,4 миллиарда рублей, а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли совместных предприятий составил 76,3 миллиарда рублей, увеличившись на 12%.