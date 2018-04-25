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Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за I квартал снизилась на 39%
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Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за I квартал снизилась на 39% 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый квартал текущего года снизилась на 39% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года и составила 43,121 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка при этом выросла на 16%, до 179,4 миллиарда рублей, а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли совместных предприятий составил 76,3 миллиарда рублей, увеличившись на 12%.
"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции «Новатэка» котируются в России на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже (LSE).
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