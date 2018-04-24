Новость по «Русалу» оказалась позитивной для евробондов компаний РФ, — Аналитики компании «Атон»

Доходности US Treasury подросли на фоне публикации сильной статистики по индексу деловой активности и продажам недвижимости. UST10 закрылись на отметке 2.97% (+1 бп). В Европе доходности бенчмарков также продемонстрировали восходящую динамику. Доходность 10-летних Bunds подскочили на 4 бп до 0.636% на фоне сильных данных по индексу PMI в еврозоне, доходность Gilts10 выросла на 4 бп и закрылась на отметке 1.539%.

Доходности суверенных облигаций EM выросли (+3-5 бп) на фоне роста доходностей базовых активов, 10-летний выпуск Индонезии был хуже рынка (+14 бп у 10-летних бумаг).