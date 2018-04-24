В Новосибирске реализуют первый в РФ проект производства полупроводников для электроники

НОВОСИБИРСК , 24 апреля. / ТАСС /. Высокотехнологичное производство в сфере полупроводников планируется создать в Новосибирской области . Как сообщил во вторник на заседании регионального совета по инвестициям председатель совета директоров новосибирского завода «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив «РАТМ Холдинга») Валерий Гугучкин, новое предприятие станет первым в стране, которое в промышленных масштабах будет производить полупроводниковые гетероструктуры для электроники.

Вьетнамом, "Данный проект является пионерским для новосибирского завода «Экран-оптические системы», для Новосибирской области и для Российской Федерации . Мы изучили и внешний рынок, у нас уже составлены протоколы намерений с Индией, Пакистаном Китаем , где есть большой интерес к этой технике", — отметил Гугучкин.

Работать над созданием полупроводниковых гетероструктур (структур, изготовленных из двух или более различных полупроводниковых веществ — прим. ТАСС) будут завод «Экран-оптические системы», Институт физики полупроводников СО РАН и «РАТМ-холдинг». Продукция, которая будет выпускаться на основе пластин арсенида галлия и нитрида галлия, сейчас активно используется в приборах квантовой электроники, в СВЧ-технике, в телефонах, в технике для систем связи и светотехнике. По словам разработчиков, общие вложения в производство к 2025 году составят 2,8 млрд рублей.

"Общий объем инвестиций в проект — 2 млрд 814 млн рублей. Мы планируем получить заемных средств от региональной поддержки 70 млн рублей, а возвратить 56 млн рублей. Поддержку мы просим на возмещение части процентной ставки по кредиту и возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования", — сказал представитель завода.

Совет по инвестициям проект одобрил и рекомендовал его доработать для дальнейшего рассмотрения. Ранее сообщалось, что новосибирское предприятие «Экран-оптические системы» инвестирует в новый проект 350 млн рублей, чтобы запустить промышленное производство пластин GaAs (арсенид галлия — полупроводник, используемый в различных приборах — прим. ТАСС), используемых при изготовлении мобильных телефонов и телекоммуникационных систем.