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Кабмин выделил пять миллиардов из резервного фонда на инвестпроекты в агрокомплексе
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Кабмин выделил пять миллиардов из резервного фонда на инвестпроекты в агрокомплексе 

360tv.ru 22 минуты назад
В правительстве России одобрили выделение 5,32 миллиарда рублей из резервного фонда на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов
— Правительство России.
Как говорится в пояснениях к документу, выделенные средства предназначены «для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям». Таким образом в правительстве рассчитывают привлечь в агропромышленный комплекс дополнительные средства, чтобы инвестировать их в развитие отечественного сельского хозяйства.
Более 100 миллионов тонн зерна соберут в России в 2018 году, если погода будет хорошей. Об этом глава Минсельхоза Александр Ткачев доложил президенту России Владимиру Путину.
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