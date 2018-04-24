Кабмин выделил пять миллиардов из резервного фонда на инвестпроекты в агрокомплексе

правительстве России одобрили выделение 5,32 миллиарда рублей из резервного фонда на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов

— Правительство России.

Как говорится в пояснениях к документу, выделенные средства предназначены «для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям». Таким образом в правительстве рассчитывают привлечь в агропромышленный комплекс дополнительные средства, чтобы инвестировать их в развитие отечественного сельского хозяйства.