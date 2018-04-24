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«Полиметалл» намерен выкупить 75,3% доли в «Нежданинском» месторождении золота
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«Полиметалл» намерен выкупить 75,3% доли в «Нежданинском» месторождении золота 

Rambler News Service 40 минут назад
Polymetal International plc («Полиметалл») направил уведомление о реализации опциона на покупку оставшейся доли 75,3% в месторождении золота «Нежданинское» у инвестиционной компании, принадлежащей Ивану Кулакову, сообщили в «Полиметалле».
В результате сделки доля «Полиметалла» в месторождении составит 100%.
Общее вознаграждение за реализацию опциона составит $144 млн и будет выплачено акциями «Полиметалла». Сумма вознаграждения была определена путем умножения $75,3 на общее количество запасов золота согласно отчету о рудных запасах. Доказанные и вероятные запасы «Нежданинского» составляют 1 915 тыс. унций золота в соответствии с Кодексом JORC.
Компания планирует завершить сделку к концу 2018 года после получения одобрения от российских контролирующих органов, включая одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
«Нежданинское» — четвертое по величине месторождение золота в России. Находится на северо-востоке Якутии, в Томпонском районе, примерно в 480 километрах к востоку от Якутска.
«Полиметалл» планирует представить детальный план развития «Нежданинского» после завершения ТЭО в 4 квартале 2018 года. Планы на 2018 год включают в себя дополнительную геологоразведку, проведение металлургических тестов, получение всех разрешений, а также разработку проектной документации.
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