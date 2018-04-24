На текущей неделе поддержку рублю будет оказывать налоговый период, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Рубль слабел весь день, но аналогично вели себя прочие сырьевые валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США стремилась к 3,0%, что оказывало давление на весь спектр рискованных активов. К вечеру рублю помогла нефть, которая преодолела отметку $75 за баррель Brent. Да и сообщение по «РУСАЛ» также немного сняло негативный настрой. На текущей неделе поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период, хотя противовесом ему послужат приближающиеся майские праздники, когда резко повышается спрос на валюту со стороны физических лиц. Тем не менее при такой нефти и налоговых платежах рублю будет весьма затруднительно слабеть. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,66% до 61,805, а евро слабел на 0,05% до 75,43.