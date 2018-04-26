Акционеры Мосбиржи одобрили выплату дивидендов за 2017 год в размере 89% от чистой прибыли

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 89% от чистой прибыли — 18,12 млрд рублей (7,96 рублей на одну акцию).

Эта сумма учитывает уже выплаченные промежуточные дивиденды за 2017 год — 5,67 млрд рублей (2,49 рублей на акцию).

Таким образом, акционеры получат еще 12,45 млрд рублей (5,47 рублей на акцию).

За 2016 год дивиденды составили 7,68 рубля на акцию (69,4% от чистой прибыли).

Московская биржа в 2017 году получила чистую прибыль в размере 20,26 млрд рублей, что на 19,6% ниже аналогичного показателя 2016 года, следует из отчетности торговой площадки по международным стандартам (МСФО).