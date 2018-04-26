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Акционеры Мосбиржи одобрили выплату дивидендов за 2017 год в размере 89% от чистой прибыли
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Акционеры Мосбиржи одобрили выплату дивидендов за 2017 год в размере 89% от чистой прибыли 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 89% от чистой прибыли — 18,12 млрд рублей (7,96 рублей на одну акцию).
Эта сумма учитывает уже выплаченные промежуточные дивиденды за 2017 год — 5,67 млрд рублей (2,49 рублей на акцию).
Таким образом, акционеры получат еще 12,45 млрд рублей (5,47 рублей на акцию).
За 2016 год дивиденды составили 7,68 рубля на акцию (69,4% от чистой прибыли).
Основные акционеры биржи — Центробанк (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6,1%) и "РФПИ Управление инвестициями-6" (5%). Доля акций в свободном обращении составляет 58%.
Московская биржа в 2017 году получила чистую прибыль в размере 20,26 млрд рублей, что на 19,6% ниже аналогичного показателя 2016 года, следует из отчетности торговой площадки по международным стандартам (МСФО).
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