АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств МСК 

Если вы ждали снижения процентных ставок по кредиту с использованием средств материнского капитала, ваше время пришло. Теперь в АКИБАНКе вы можете оформить кредит без обеспечения по ставке 19%, а под поручительство физического лица по ставке 18%, а при оформлении под залог приобретаемого жилья ставка будет еще ниже — 17% годовых.
В АКИБАНКе клиент платит только проценты за пользование кредитом. Преимущества в пользу банка очевидны:
1) не требуются справки о доходах;
2) оформление кредита без залога;
3) возможность заключения сделки между родственниками;
4) не учитываются расходы на иждивенцев;
5) сотрудничество с Пенсионным фондом уже более 6 лет;
6) в течение двух месяцев ваш кредит будет полностью погашен.
Если вы хотите получить кредит с использованием средств материнского капитала быстро и без лишних документов приходите в АКИБАНК. Мы поможем вашей семье решить квартирный вопрос. Оставьте заявку и мы вам перезвоним.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в разделе сайта Кредит «Семейный».
Подробные условия
Минимальная сумма — от 50тыс. руб. Максимальная сумма — сумма материнского (семейного) капитала. Срок кредита 14 месяцев. Страховое обеспечение кредита — без обеспечения. Тариф за оказание консультационных и информационных услуг при оформлении кредита, в т.ч. НДС -5000 рублей.
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».