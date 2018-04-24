АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств МСК

Если вы ждали снижения процентных ставок по кредиту с использованием средств материнского капитала, ваше время пришло. Теперь в АКИБАНКе вы можете оформить кредит без обеспечения по ставке 19%, а под поручительство физического лица по ставке 18%, а при оформлении под залог приобретаемого жилья ставка будет еще ниже — 17% годовых.

В АКИБАНКе клиент платит только проценты за пользование кредитом. Преимущества в пользу банка очевидны:

1) не требуются справки о доходах;

2) оформление кредита без залога;

3) возможность заключения сделки между родственниками;

4) не учитываются расходы на иждивенцев;

5) сотрудничество с Пенсионным фондом уже более 6 лет;

6) в течение двух месяцев ваш кредит будет полностью погашен.

Если вы хотите получить кредит с использованием средств материнского капитала быстро и без лишних документов приходите в АКИБАНК. Мы поможем вашей семье решить квартирный вопрос. Оставьте заявку и мы вам перезвоним.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в разделе сайта Кредит «Семейный».

Подробные условия

Минимальная сумма — от 50тыс. руб. Максимальная сумма — сумма материнского (семейного) капитала. Срок кредита 14 месяцев. Страховое обеспечение кредита — без обеспечения. Тариф за оказание консультационных и информационных услуг при оформлении кредита, в т.ч. НДС -5000 рублей.