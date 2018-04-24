Ещё
АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств МСК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств МСК 

АиФ-Оренбург 49 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Если вы ждали снижения процентных ставок по кредиту с использованием средств материнского капитала, ваше время пришло. Теперь в АКИБАНКе вы можете оформить кредит без обеспечения по ставке 19%, а под поручительство физического лица по ставке 18%, а при оформлении под залог приобретаемого жилья ставка будет еще ниже — 17% годовых.
В АКИБАНКе клиент платит только проценты за пользование кредитом. Преимущества в пользу банка очевидны:
1) не требуются справки о доходах;
2) оформление кредита без залога;
3) возможность заключения сделки между родственниками;
4) не учитываются расходы на иждивенцев;
5) сотрудничество с Пенсионным фондом уже более 6 лет;
6) в течение двух месяцев ваш кредит будет полностью погашен.
Если вы хотите получить кредит с использованием средств материнского капитала быстро и без лишних документов приходите в АКИБАНК. Мы поможем вашей семье решить квартирный вопрос. Оставьте заявку и мы вам перезвоним.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в разделе сайта Кредит «Семейный».
Подробные условия
Минимальная сумма — от 50тыс. руб. Максимальная сумма — сумма материнского (семейного) капитала. Срок кредита 14 месяцев. Страховое обеспечение кредита — без обеспечения. Тариф за оказание консультационных и информационных услуг при оформлении кредита, в т.ч. НДС -5000 рублей.
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
АиФ-Оренбург: последние новости
РСХБ поддержит молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области За 3 месяца РСХБ предоставил аграриям 53,6 млрд рублей льготных кредитов За отопительный сезон в суд предъявлено около 30 тысяч исков к оренбуржцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр403
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины48
Арестован главный экономист ЦБ73
Правительство Британии уличили во лжи27
Армения может уйти от России409
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение