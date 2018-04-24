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Объем вкладов населения в банках Московского региона в январе-феврале снизился на 0,1%
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Объем вкладов населения в банках Московского региона в январе-феврале снизился на 0,1% 

Прайм 41 минуту назад
Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-феврале 2018 года уменьшился на 0,1%, до 11 373,5 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за январь-февраль 2018 года увеличилась с 21,6% до 22,4%.
Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде уменьшился на 2,4%, до 12 664,7 млрд рублей в основном за счет снижения депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства. В анализируемом периоде произошел рост рублевой составляющей депозитов физических лиц — с 73,8% до 74,6%, при этом доля рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц, не изменилась и составила 66,5%.
Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 2,9%, до 5 832,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько вырос (с 10,8% до 11,5%).
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