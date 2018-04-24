Объем вкладов населения в банках Московского региона в январе-феврале снизился на 0,1%

Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в январе-феврале 2018 года уменьшился на 0,1%, до 11 373,5 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за январь-февраль 2018 года увеличилась с 21,6% до 22,4%.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде уменьшился на 2,4%, до 12 664,7 млрд рублей в основном за счет снижения депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства . В анализируемом периоде произошел рост рублевой составляющей депозитов физических лиц — с 73,8% до 74,6%, при этом доля рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц, не изменилась и составила 66,5%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 2,9%, до 5 832,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько вырос (с 10,8% до 11,5%).