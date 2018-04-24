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«Русал» стремительно подорожал
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«Русал» стремительно подорожал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции компании «Русский алюминий» на открытии торгов Гонконгской биржи подорожали на 24 процента, следует из данных торговой сессии.
В целом рост цен на акции «Русала» в ходе торгов в Гонконге достигал 39 процентов на фоне смягчения позиции властей США в отношении компании. В 09:00 по московскому времени акции торговались на отметке 2,05 доллара (плюс 34,8 процента).
23 апреля Минфин США допустил возможность снятия санкций с «Русала», при условии, что нынешний владелец компании — бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Также американским юридическим и физическим лицам разрешается участвовать в сделках с «Русалом» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее им предписывалось завершить все операции до 5 июня.
США 6 апреля ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне санкций акции компании обновили исторический минимум. 20 апреля сообщалось, что «Русал» может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15 процентов.
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