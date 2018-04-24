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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды-2017 в 12,16 руб на акцию
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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды-2017 в 12,16 руб на акцию 

Прайм 1 час назад
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, утвердить дивиденды по результатам 2017 года (не включая ранее выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года, составившие 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции) в размере 12,16 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции (1216% от номинальной стоимости)", — говорится в сообщении.
Таким образом, c учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов, их общий размер за 2017 год составит 39,94 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции. Реестр акционеров на получение дивидендов предполагается закрыть 6 июля.
По итогам 2016 года дивиденды «Татнефти» составили 50% прибыли по МСФО, или 22,81 рубля на акцию. Это более чем вдвое превышает размер дивидендов за 2015 год.
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2017 году снизилась на 4,6% по сравнению предыдущим годом и составила 100,022 миллиарда рублей. Чистая прибыль группы «Татнефть» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла на 14,7% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 123,139 миллиарда рублей.
"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг «Связьинвестнефтехим» — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит «золотая акция».
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