Petropavlovsk в I квартале снизил производство золота на 5%

Petropavlovsk plc по итогам первого квартала 2018 года сократил производство золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 112,556 тысячи унций, сообщила компания.

Продажи золота снизились также на 5%, до 112,244 тысячи унций при средней цене реализации 1295 долларов за унцию.

Сообщается, что Petropavlovsk сохраняет прогноз по производству золота в 2018 году на уровне 420-460 тысяч унций.