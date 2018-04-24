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Polymetal решил реализовать опцион на покупку оставшихся 75,3% в Нежданинском
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Polymetal решил реализовать опцион на покупку оставшихся 75,3% в Нежданинском 

Прайм 55 минут назад
Polymetal решил реализовать опцион на покупку оставшейся доли в 75,3% в Нежданинском месторождении, увеличив долю в нем до 100%, говорится в сообщении Polymetal.
"Компания решила реализовать опцион на покупку оставшейся доли 75,3% в месторождении золота Нежданинское у инвестиционной компании, принадлежащей Ивану Кулакову. В результате сделки доля «Полиметалла» в месторождении составит 100%", — говорится в сообщении.
В июле прошлого года Polymetal договорился о покупке дополнительных 7% в совместном предприятии по развитию Нежданинского золоторудного месторождения и приобрел опцион на выкуп оставшихся 75,3% акций.
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