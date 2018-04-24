Ещё
РСХБ нарастил объём привлечённых средств на 12,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

РСХБ нарастил объём привлечённых средств на 12,5 млрд рублей 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
По итогам работы в январе-марте текущего года Россельхозбанк увеличил совокупный объём средств клиентов на 12,5 млрд рублей, до 2,21 трлн рублей. Из них объём средств предприятий и организаций достиг 1,33 трлн рублей, частных клиентов — 880,7 млрд рублей. В общем портфеле средств населения 807 млрд рублей приходятся на вклады.
Банк продолжает совершенствование своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, ориентируясь на увеличение доли долгосрочных вкладов и рост остатков на расчетных счетах физических лиц.
Привлечение клиентских средств на уровне выше среднерыночного, удешевление и удлинение срочности ресурсной базы, в том числе, способствует эффективному решению задачи по снижению зависимости Банка от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке.
АиФ: последние новости
Депутат Заксобрания Челябинской области задекларировал 3,4 млрд рублей С начала 2018 года РСХБ предоставил 53,6 млрд рублей льготных кредитов Пьяный в Челябинск пытался затеять драку с сотрудником ДПС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр355
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России369
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение