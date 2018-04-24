РСХБ нарастил объём привлечённых средств на 12,5 млрд рублей

По итогам работы в январе-марте текущего года Россельхозбанк увеличил совокупный объём средств клиентов на 12,5 млрд рублей, до 2,21 трлн рублей. Из них объём средств предприятий и организаций достиг 1,33 трлн рублей, частных клиентов — 880,7 млрд рублей. В общем портфеле средств населения 807 млрд рублей приходятся на вклады.

Банк продолжает совершенствование своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, ориентируясь на увеличение доли долгосрочных вкладов и рост остатков на расчетных счетах физических лиц.

Привлечение клиентских средств на уровне выше среднерыночного, удешевление и удлинение срочности ресурсной базы, в том числе, способствует эффективному решению задачи по снижению зависимости Банка от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке.