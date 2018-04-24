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Основатель Dauria Aerospace создал компанию для инвестиций в космические проекты
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Основатель Dauria Aerospace создал компанию для инвестиций в космические проекты 

Ведомости 1 час назад
Экс-совладелец «Техносилы», основатель Dauria Aerospace и Astro Digital Михаил Кокорич и бывший председатель совета директоров Объединенных машиностроительных заводов Вадим Махов (сейчас возглавляет инвестиционный фонд Bard Worldwide) создали совместную инвестиционную компанию Oden Holdings Limited. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов.
По данным издания, Махов по итогам сделки получил в инвестиционной компании 51%, Кокорич — 49%.
Oden Holdings Limited интересуют космические проекты, цифровое сельское хозяйство, интернет вещей, «умное» страхование и другие направления. Компании уже принадлежат доли в канадском стартапе в сфере интернета вещей Helios Wire и онлайн-сервисе для управления сельскохозяйственным предприятием ExactFarming с офисом в Москве.
Официально в компаниях эту информацию не комментируют, поясняя, что «связаны соглашением о конфиденциальности и не имеем права раскрывать владельцев».
Махов в беседе с газетой уточнил, что решил войти в Oden Holdings Limited по приглашению Кокорича. Bard Worldwide, как указывает газета, вложил около $3 млн на посевной стадии.
Бизнесмен отмечает, что в будущем в Oden Holdings Limited придется вложить много средств, поэтому нужен «новый класс инвесторов с большими деньгами». Собеседник издания уточнил, что по этой причине уже решил продать свою долю неназванному европейскому инвестору.
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