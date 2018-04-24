Основатель Dauria Aerospace создал компанию для инвестиций в космические проекты

По данным издания, Махов по итогам сделки получил в инвестиционной компании 51%, Кокорич — 49%.

Oden Holdings Limited интересуют космические проекты, цифровое сельское хозяйство, интернет вещей, «умное» страхование и другие направления. Компании уже принадлежат доли в канадском стартапе в сфере интернета вещей Helios Wire и онлайн-сервисе для управления сельскохозяйственным предприятием ExactFarming с офисом в Москве

Официально в компаниях эту информацию не комментируют, поясняя, что «связаны соглашением о конфиденциальности и не имеем права раскрывать владельцев».

Махов в беседе с газетой уточнил, что решил войти в Oden Holdings Limited по приглашению Кокорича. Bard Worldwide, как указывает газета, вложил около $3 млн на посевной стадии.

Бизнесмен отмечает, что в будущем в Oden Holdings Limited придется вложить много средств, поэтому нужен «новый класс инвесторов с большими деньгами». Собеседник издания уточнил, что по этой причине уже решил продать свою долю неназванному европейскому инвестору.