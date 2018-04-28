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Объем выдачи ипотеки в I квартале вырос в РФ в 1,8 раза
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Объем выдачи ипотеки в I квартале вырос в РФ в 1,8 раза 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Объем выдачи ипотеки в I квартале 2018 года вырос в РФ на 81% к аналогичному периоду прошлого года — до 582 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации «Дом.рф» (до начала марта — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК).
"По данным Банка России, в I квартале 2018 года выдано 299,4 тысячи кредитов на 582 миллиарда рублей (+68% в количественном и +81% в денежном выражении к I кварталу 2017 года), в том числе в марте — 118,7 тысячи кредитов на 234,8 миллиарда рублей (+47% в количественном и +60% в денежном выражении к марту 2017 года)", — сообщается в нем.
По итогам года будет выдано 1,4 миллиона кредитов на 2,5-2,8 триллиона рублей, прогнозируется в сообщении госкорпорации.
За вычетом рефинансирования с начала года выдано новых кредитов на 500 миллиардов рублей, что более чем в полтора раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. «Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков», — говорится в материалах.
Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, средневзвешенная ставка выдачи в I квартале составила 9,73%, что на 2,07 процентного пункта меньше аналогичного периода прошлого года, в марте — 9,64% (-2,04 процентного пункта к марту прошлого года), добавляется в них.
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