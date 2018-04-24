Кабмин выделил 5,2 млрд рублей на инвестпроекты в агрокомплексе

Правительство РФ выделило из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на инвестиционные проекты агропромышленного комплекса по системе льготного кредитования. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В кабинете министров подсчитали, что такая мера позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в нее не менее 180 миллиардов рублей заемных средств под инвестпроекты.

Это повысит конкуренцию нашей сельскохпродукции на внутреннем и внешнем рынках, будет помогать росту производства в этой отрасли.