США дали шанс «Русалу»

США смягчили давление на "РусАл" , обвалив тем самым цены на алюминий. Почему администрация Трампа дала задний ход?

Цены на алюминий за неполные сутки рухнули на 13%. Поводом стали заявления Минфина США о готовности смягчить или даже снять санкции против "РусАла", если компания сменит руководство. Срок сделок с алюминиевым гигантом для американских юрлиц продлевается на полгода.

Лондонская биржа металлов в свою очередь пересматривает свою позицию по допуску алюминия "РусАла" к торгам.

Главный итог этих событий — именно падение цен на металл. Судя по всему, американцы поняли, что введенные ранее санкции создают колоссальные риски для всей мировой экономики. "РусАл" является одним из крупнейших поставщиков алюминия, и его фактическое отключение от долларовой системы привело к взрывному росту цен, что в свою очередь крайне негативно сказывается на автомобильной и авиационной промышленности, а также на других видах производств. Кроме того, возрастают инфляционные риски, и меняется финансовая оценка многих инвестиционных проектов, деньги в которые уже были вложены.

Возникшие проблемы игнорировать было просто нельзя, и американские власти решили отыграть ситуацию назад, ну или во всяком случае успокоить рынки. Впрочем, учитывая непоследовательность администрации Трампа, об оптимистичном завершении истории говорить пока преждевременно.

Добавим, что акции самого "РусАла" на Московской бирже выросли на этих новостях почти на 18%.

На основной площадке — в Гонконге — сегодня они прибавляют с открытия более 22%.

Кроме того, хорошо выглядели бумаги Сбербанка . Напомним, что крупнейший банк страны активно кредитовал алюминиевого гиганта, и именно поэтому после введения санкций к "РусАлу" акции Сбербанка выглядели очень слабо. Кроме того, Банк России решил ввести поблажки в регулировании для банков, на балансе которых зависли кредиты компаниям включенным в "черный список" Минфина США.

А вот американский алюминиевый гигант Alcoa , который считался основным бенефициаром от санкций к "РусАлу", потерял 13% капитализации.

Вообще, изначально все выглядело, как борьба американцев с конкурентами, причем борьба нечестная. Сначала введение пошлин на импорт металлов, затем разгром "РусАла", однако Штаты, видимо, поняли, что перестарались и принялись исправлять ситуацию.

История вопроса

LME с 17 апреля прекратила торги алюминием "РусАла", кроме металла, который был произведен до 6 апреля, когда "РусАл" попал в SDN-list. С 17 апреля любой владелец металла, желающий разместить варранты на алюминий под брендом "РусАла", может сделать это, только предоставив бирже письменные доказательства того, что выгодоприобретателем является не "РусАл" и его структуры.