«Донской консервный завод» признан банкротом из-за долга в 56,6 млн руб 

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Донской консервный завод» (ДКЗ) банкротом и начал конкурсное производство компании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг», ссылаясь на данные картотеки суда. Основными кредиторами являются банки — Россельхозбанк, «Московский индустриальный банк», «Банк Интеза», а также другие компании. Общая сумма долгов составляет 56,6 млн руб. Заемные средства предназначались для поддержания основной деятельности предприятия.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на слова арбитражного управляющего ДКЗ Дмитрия Татьянченко, им были выявлены признаки преднамеренного банкротства предприятия его руководителем и основателем Андреем Волковым, в том числе, вывод части имущества. Дмитрий Татьянченко отметил, что уже подано заявление в полицию, которая проверит эти факты.
По данным Картотека.Ру, ООО «ДКЗ» было основано в 2000 г. в Ростове-на-Дону, производство находится в Семикаракорском районе. Владельцем компании значится ООО «Участник», принадлежащий ООО «Хозяин» и Андрею Волкову (90,91% и 9,09% соответственно).