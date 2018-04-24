Денежные отношения: рейтинг главных покупателей и продавцов по версии Forbes 

Уже пятнадцать лет редакция российского Forbes оценивает состояния бизнесменов, пристально следит за их образом жизни и крупнейшими активами. В этом году помимо традиционного списка богатейших россиян мы подготовили рейтинг продавцов и покупателей. Для этого мы вспомнили крупнейшие сделки, с участием бизнесменов из рейтинга Forbes — а минувший год на таковые оказался богат.
Всего в рейтинг пяти крупнейших покупателей и пяти продавцов вошли сделки в сумме превысившие $14 млрд Крупнейшей из них стала продажа Сергеем Галицким 29,1% «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд рублей. О том, что основатель крупнейшей розничной сети в России покидает свое детище, стало известно в начале февраля 2018 года — как раз в это время редакция Forbes завершает подсчеты для рейтинга богатейших бизнесменов. Поэтому Сергей Галицкий возглавляет этот рейтинг как главный продавец года. Сумма его сделки с ВТБ по курсу на середину февраля составила $2,4 млрд В затылок Галицкому дышит Кирилл Шамалов, который весной 2017 года продал 17% акций химической компании «Сибур» ее основному акционеру Леониду Михельсону. Сумма сделки не раскрывалась, но по оценке Forbes могла составить $2,275 млрд
В свою очередь Михельсон мог бы стать покупателем года, но его опередили акционеры «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом, которые в прошлом году через компанию LetterOne купили сразу несколько американских и британских компаний на общую сумму в $5,3 млрд Мы посчитали, что было бы неверно выделять долю каждого партнера в этих сделках. Помимо LetterOne мы включили в рейтинг и группу «Сафмар», доли в которой распределены между Михаилом Гуцериевым и его родственниками. В рейтинг также попал Виктор Вексельберг — Forbes насчитал несколько сделок с его участием на $376 млн Высчитывая эту итоговую сумму, мы учитывали только персональную долю миллиардера — будь по покупка акций UC Rusal через Sual Partners, где партнером Вексельберга выступает Леонард Блаватник, либо серия сделок через холдинг «Ренова», в котором его партнеры — Евгений Ольховик и Владимир Кремер.
Михаил Фридман Рейтинг Forbes: №8 Состояние: $15100млн
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Виктор Вексельберг Рейтинг Forbes: №9 Состояние: $14400млн
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Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
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Сергей Галицкий Рейтинг Forbes: №28 Состояние: $4000млн
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Михаил Гуцериев Рейтинг Forbes: №24 Состояние: $4800млн
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Кирилл Шамалов Рейтинг Forbes: №75 Состояние: $1400млн
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