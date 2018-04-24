Сбербанк провел первую кредитную сделку со счетами эскроу

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Сбербанк впервые предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Кредитная линия на 1,2 млрд рублей была открыта девелоперской компании «Брусника» на строительство новой очереди квартала «Новин» в Тюмени , говорится в сообщении банка.

"Для нас заключение первой сделки является знаковым событием, так как мы понимаем всю важность изменений законодательства как для застройщиков, так и для покупателей квартир и своевременно реагируем на меняющиеся условия рынка", — отметил директор дивизиона кредитных продуктов и процессов Сбербанка Сергей Бессонов

Принцип действия эскроу-счетов применительно к долевому строительству состоит в том, что участник долевого строительства, заключая договор с застройщиком, перечисляет средства не строительной компании, а на счет эскроу в соответствующий банк, с которым работает данный застройщик. Девелоперы должны возводить жилье на кредитные средства, а деньги покупателей получат только после передачи им квартир.