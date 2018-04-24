Сбербанк провел первую кредитную сделку со счетами эскроу 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сбербанк впервые предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Кредитная линия на 1,2 млрд рублей была открыта девелоперской компании «Брусника» на строительство новой очереди квартала «Новин» в Тюмени, говорится в сообщении банка.
"Для нас заключение первой сделки является знаковым событием, так как мы понимаем всю важность изменений законодательства как для застройщиков, так и для покупателей квартир и своевременно реагируем на меняющиеся условия рынка", — отметил директор дивизиона кредитных продуктов и процессов Сбербанка Сергей Бессонов.
Принцип действия эскроу-счетов применительно к долевому строительству состоит в том, что участник долевого строительства, заключая договор с застройщиком, перечисляет средства не строительной компании, а на счет эскроу в соответствующий банк, с которым работает данный застройщик. Девелоперы должны возводить жилье на кредитные средства, а деньги покупателей получат только после передачи им квартир.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план-график поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства. План предусматривает, что с 1 июля 2018 года начнется заключение договоров участия в долевом строительстве с использованием механизма как счетов эскроу, так и привлечение денежных средств по ДДУ напрямую застройщиком с отчислением в Фонд защиты прав дольщиков.