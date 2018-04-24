В российском пломбире нашли кишечную палочку

«Росконтроль» проверил качество пломбира, который продается на российских прилавках, и назвал самый вкусный.

Экспертизе подвергся пломбир в вафельном стаканчике семи брендов. Три из них — «Сибирское» мороженое компании «СибХолод», «Натур Пломбир» «Гроспирона» и «Лакомо» «Нашей семьи» — попали в черный список «Росконтроля».

Так, «Натур Пломбир» был признан небезопасным из-за обнаружения в нем кишечной палочки, а «Сибирское» и «Лакомо» и вовсе не являются пломбиром, так как не соответствуют такому наименованию по техническому регламенту из-за отклонения в содержании белка.

«Настоящий пломбир» бренда «Русский холод» был признан безопасным, однако содержал не упомянутый в составе консервант — сорбиновую кислоту.

Оставшиеся образцы — «Золотой стандарт» от «Инмарко», «Чистая линия» и «48 копеек» — оказались качественным и безопасным пломбиром, не содержали немолочного жира и консервантов.

Среди них специалисты «Росконтроля», ориентируясь на органолептические свойства продуктов, то есть их вкус, запах и вид, выбрали самый вкусный пломбир. Им оказался «Золотой стандарт», так как лишь к его внешнему виду у экспертов не было никаких претензий. Кроме того, он единственный содержал прослойку шоколадной глазури внутри, а также весил на 2,5 грамма больше заявленной массы.