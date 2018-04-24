Ещё
В российском пломбире нашли кишечную палочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском пломбире нашли кишечную палочку 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
«Росконтроль» проверил качество пломбира, который продается на российских прилавках, и назвал самый вкусный.
Экспертизе подвергся пломбир в вафельном стаканчике семи брендов. Три из них — «Сибирское» мороженое компании «СибХолод», «Натур Пломбир» «Гроспирона» и «Лакомо» «Нашей семьи» — попали в черный список «Росконтроля».
Так, «Натур Пломбир» был признан небезопасным из-за обнаружения в нем кишечной палочки, а «Сибирское» и «Лакомо» и вовсе не являются пломбиром, так как не соответствуют такому наименованию по техническому регламенту из-за отклонения в содержании белка.
«Настоящий пломбир» бренда «Русский холод» был признан безопасным, однако содержал не упомянутый в составе консервант — сорбиновую кислоту.
Оставшиеся образцы — «Золотой стандарт» от «Инмарко», «Чистая линия» и «48 копеек» — оказались качественным и безопасным пломбиром, не содержали немолочного жира и консервантов.
Среди них специалисты «Росконтроля», ориентируясь на органолептические свойства продуктов, то есть их вкус, запах и вид, выбрали самый вкусный пломбир. Им оказался «Золотой стандарт», так как лишь к его внешнему виду у экспертов не было никаких претензий. Кроме того, он единственный содержал прослойку шоколадной глазури внутри, а также весил на 2,5 грамма больше заявленной массы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США91
Что Россия проиграла в Армении131
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр509
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение