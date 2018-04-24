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Назван самый вкусный пломбир
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Назван самый вкусный пломбир 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация «Росконтроль» назвала марки самого вкусного мороженого. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты проверили мороженое брендов «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод/Настоящий пломбир», «Чистая линия» и «Сибхолод/Сибирское», «Наша семья/Лакомо». Организация рекомендовала мороженое «Золотой стандарт»/«Инмарко», «Чистая линия» и «48 копеек».
Самым вкусным «Росконтроль» назвал «Золотой стандарт».
«В целом все мороженое имеет вкус, свойственный для пломбира. А вот с точки зрения внешнего вида претензий не было только к одному мороженому — "Золотой стандарт". Кроме того, оно единственное с прослойкой шоколадной глазури внутри», — говорится в исследовании.
В черный список занесли мороженое «Гроспирон» (в нем обнаружили бактерии группы кишечной палочки), пломбир «Сибхолод/Сибирское» (на маркировке была указана недостоверная информация о составе продукта) и мороженое «Наша семья/Лакомо» (по классификации «Росконтроля» товар не может считаться не только пломбиром, но и мороженым). Продукт марки «Русский холод» за недовес попал в список товаров с замечаниями.
Ранее организация провела исследование кофе «3 в 1» и выяснила, что в таком продукте практически отсутствует кофе. Основную массу продукта составляет сахар (от 42 до 72 процентов смеси), на долю кофе приходится не более 15 процентов.
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