Резиденты ТОР «Набережные Челны» за год увеличили продажи в 3,5 раза

КАЗАНЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» в Татарстане в 2017 году увеличили объемы реализации продукции в 3,5 раза до 14,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики республики.

"По итогам 2017 года объем реализации продукции (без НДС) резидентами ТОР «Набережные Челны» составил около 14,4 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает объем реализации в 2016 году (4,1 млрд рублей)", — отметили в пресс-службе.

По данным министерства, причинами такого роста являются привлечение новых резидентов ТОР и реализация ими своих инвестиционных проектов с выходом на проектные мощности.

Крупнейшие проекты, которые вышли на заявленные мощности в прошлом году, принадлежат компании «Хайер», у которой два производства — холодильников и стиральных машин, завяленный объем инвестиций — 6,2 млрд рублей, АПК «Камский», которая производит мясопродукты (3 млрд рублей), и «КМК ТЭМПО» — производит строительную арматуру (5,5 млрд рублей).