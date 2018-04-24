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Резиденты ТОР «Набережные Челны» за год увеличили продажи в 3,5 раза
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Резиденты ТОР «Набережные Челны» за год увеличили продажи в 3,5 раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» в Татарстане в 2017 году увеличили объемы реализации продукции в 3,5 раза до 14,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики республики.
"По итогам 2017 года объем реализации продукции (без НДС) резидентами ТОР «Набережные Челны» составил около 14,4 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает объем реализации в 2016 году (4,1 млрд рублей)", — отметили в пресс-службе.
По данным министерства, причинами такого роста являются привлечение новых резидентов ТОР и реализация ими своих инвестиционных проектов с выходом на проектные мощности.
Крупнейшие проекты, которые вышли на заявленные мощности в прошлом году, принадлежат компании «Хайер», у которой два производства — холодильников и стиральных машин, завяленный объем инвестиций — 6,2 млрд рублей, АПК «Камский», которая производит мясопродукты (3 млрд рублей), и «КМК ТЭМПО» — производит строительную арматуру (5,5 млрд рублей).
В Татарстане статус ТОР имеют четыре моногорода из семи. На ТОР «Набережные Челны» зарегистрирован 21 резидент. На ТОР «Нижнекамск», «Зеленодольск» и «Чистополь» пока резиденты не зарегистрированы, поскольку они получили этот статус только в прошлом году. Власти также готовят заявку на присвоение статуса ТОР городу Менделеевску.
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