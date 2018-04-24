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Правительство выделило 5,2 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в АПК
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Правительство выделило 5,2 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в АПК 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделило 5,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что выделенные из резервного фонда правительства средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельхозпроизводителям, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, переработку и реализацию сельхозпродукции по льготной ставке.
«Выделение этих бюджетных ассигнований позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
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