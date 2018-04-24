Правительство выделило 5,2 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в АПК

Правительство России выделило 5,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что выделенные из резервного фонда правительства средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельхозпроизводителям, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, переработку и реализацию сельхозпродукции по льготной ставке.

«Выделение этих бюджетных ассигнований позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.