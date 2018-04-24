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Объемы строительства в Удмуртии снизились на треть
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Объемы строительства в Удмуртии снизились на треть 

ИА «Сусанин» 28 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объемы строительства в январе-марте 2018 года снизился на треть. Об этом сообщает Удмуртстат.
Строительные работы выполнены на сумму 4,8 млрд рублей, что составляет 66,5% к аналогичному периоду 2017 года. Это позволило ввести в эксплуатацию 6 нефтяных скважин, увеличить протяженность новых канализационных сетей на 0,3 км, газовых сетей — на 0,9 км. Построено 5,3 км новых автомобильных дорог общего пользования. За счет нового строительства вступили в строй действующих помещения для крупного рогатого скота на 0,4 тыс. мест. Построено 7 новых антенно-мачтовых сооружений наземного телерадиовещания.
Удмуртия среди регионов Приволжского федерального округа по объемам строительства заняла 11 место, опередив Чувашию, Марий-Эл и Кировскую область. Лидерами стали Татарстан (42,1 млрд рублей) и Башкортостан (26,6 млрд рублей).
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