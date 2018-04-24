Объемы строительства в Удмуртии снизились на треть

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии объемы строительства в январе-марте 2018 года снизился на треть. Об этом сообщает Удмуртстат.

Строительные работы выполнены на сумму 4,8 млрд рублей, что составляет 66,5% к аналогичному периоду 2017 года. Это позволило ввести в эксплуатацию 6 нефтяных скважин, увеличить протяженность новых канализационных сетей на 0,3 км, газовых сетей — на 0,9 км. Построено 5,3 км новых автомобильных дорог общего пользования. За счет нового строительства вступили в строй действующих помещения для крупного рогатого скота на 0,4 тыс. мест. Построено 7 новых антенно-мачтовых сооружений наземного телерадиовещания.