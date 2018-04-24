Кабмин выделил 5,2 млрд рублей на инвестпроекты в агрокомплексе

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ одобрило выделение 5,32 млрд рублей из резервного фонда на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 5,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования", — говорится в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что выделенные средства «предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям и реализаторам по льготной ставке».

Выделение денег позволит аграриям привлечь к реализации инвестпроектов не менее 180 млрд рублей заемных средств. Кроме того, оно обеспечит ускоренное развитие отрасли, повысит конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках, а также повысит финансовую устойчивость производителей, отмечается в сообщении.