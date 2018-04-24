В Башкирии планируют построить цементный завод на 11 млрд рублей

Власти Башкирии совместно с китайской корпорацией Sinoma Group планируют строительство цементного завода. Объем инвестиций в предприятие на территории Салаватского района составит 11 млрд руб., в нем будет создано 250 новых рабочих мест, сообщает Mkset.ru.

Сырье для производства будет поставляться на завод с Мурсалимкинского месторождения известняков. Перспективы реализации проекта обсудила официальная делегация из Башкирии в ходе визита в Китай

В настоящее время в Китае прорабатываются практические аспекты реализации этого совместного проекта.