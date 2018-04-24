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В Башкирии планируют построить цементный завод на 11 млрд рублей
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В Башкирии планируют построить цементный завод на 11 млрд рублей 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Власти Башкирии совместно с китайской корпорацией Sinoma Group планируют строительство цементного завода. Объем инвестиций в предприятие на территории Салаватского района составит 11 млрд руб., в нем будет создано 250 новых рабочих мест, сообщает Mkset.ru.
Сырье для производства будет поставляться на завод с Мурсалимкинского месторождения известняков. Перспективы реализации проекта обсудила официальная делегация из Башкирии в ходе визита в Китай.
В настоящее время в Китае прорабатываются практические аспекты реализации этого совместного проекта.
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