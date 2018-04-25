Мэрию Барнаула оштрафовали на 2,3 млн рублей за новый мост на пр. Ленина

Суд удовлетворил требование компании «Сибмост» о взыскании с комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула штрафа и пени в размере 2,3 млн рублей.

В обосновании требований истец указал ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту. Согласно условиям контракта «Сибмост» выполнил реконструкцию моста по проспекту Ленина — между улицами Мало-Тобольской и Мало-Олонской в рамках проекта «Барнаул — горнозаводской город». Объект был сдан в конце 2016 года.

Изначально компания подала иск на сумму 12,4 млн рублей, из которых 7 398 839 рублей задолженности по оплате выполненных работ. Но ответчик (Комитет) ее погасил, когда дело передали в суд.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика пени за просрочку по оплате выполненных работ (580 281 руб.), штраф (1054216 руб.), проценты за пользование чужими средствами (705 818 руб.) и расходы по оплате госпошлины (24,7 тыс. руб.).