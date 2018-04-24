«Дочка» Ростеха будет вывозить более 60% с территории Подмосковья

Ранее сообщалось, что «РТ-Инвест» по итогам конкурса будет управлять Рузским, Сергиево-Посадским и Каширским кластерами. Суммарная стоимость контрактов на обслуживание этих зон на 10 лет составит более 92,5 млрд рублей. По данным минэкологии Подмосковья, контракты должны быть заключены до 4 мая 2018 года.

"Суммарный объем отходов по трем кластерам составляет более 2 млн тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых на территории Московской области", — говорится в сообщении компании. Всего, согласно данным минэкологии, в регионе образуется порядка 3,9 млн тонн мусора ежегодно.

"РТ-Инвест", как и другие региональные операторы, приступит к своим обязательствам с 1 января 2019 года. После этого она займется внедрением раздельного сбора мусора на подведомственной территории и закончит эту работу, по словам генерального директора компании Андрея Шипелова, до конца 2019 года. Под новую систему «РТ-Инвест» построит мусороперерабатывающие комплексы (МПК) мощностью приемки 300 тыс. тонн в каждом из трех кластеров. «Новые МПК будут включать в себя комплексы по полуавтоматической сортировке отходов … и участки компостирования органических фракций», — добавили в пресс-службе компании.

Объем инвестиций на протяжении двух лет в создание новой инфраструктуры и налаживание раздельного сбора мусора превысит 10 млрд рублей, по расчетам «РТ-Инвест». В декабре 2017 года, когда конкурс на отбор операторов Подмосковья еще не был открыт, Шипелов называл такую же сумму.

Глава компании отметил, что переход Московской области на работу с региональными операторами по вывозу мусора сделает отрасль более прозрачной и позволит пройти путь к раздельному сбору отходов быстрее.