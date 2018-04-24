Квартальная прибыль Alphabet выросла в 1,7 раза

Американский холдинг Alphabet , владеющий компанией Google , увеличил чистую прибыль в первом квартале 2018 года на 73,3%, а выручку — более чем на четверть благодаря росту доходов от рекламы в поисковике Google и на YouTube, снижению налогов и переоценке инвестиций в стартапы. Финансовые показатели превзошли ожидания Уолл-стрит.

Вместе с тем быстрое повышение расходов на уровне холдинга привело к сокращению рентабельности и замедлило подъем курса акций Alphabet.

Американский холдинг по итогам первого квартала 2018 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в 1,7 раза — до $9,401 миллиарда, или $13,33 в расчете на акцию, с $5,43 млрд, или $7,73 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Выручка холдинга в прошедшем квартале увеличилась с $24,75 млрд до $31,15 млрд Рост без учета валютных колебаний составил 23%. Скорректированная выручка без учета затрат на закупку интернет-трафика (TAC) поднялась на 23,5%, что стало лучшим результатом с середины 2014 года, до $24,9 млрд

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль Alphabet на уровне $9,28 на акцию при выручке (без TAC) в $24,36 млрд

Рентабельность Alphabet по операционной прибыли снизилась до 22% с 27% годом ранее и оказалась хуже ожиданий рынка. По мнению аналитиков, Alphabet вынуждена наращивать расходы, чтобы не отстать от Amazon.com Inc. , что ставит под угрозу дальнейшее повышение прибыли, поскольку в I квартале высокие результаты во многом объяснялись разовыми факторами.

Долгосрочные капвложения Alphabet в январе-марте подскочили более чем втрое — с $2,5 млрд до $7,7 млрд, хотя около $2,4 млрд из них были потрачены на расширение офиса в Нью-Йорке за счет приобретения рынка Челси. Совокупные расходы и затраты выросли на треть — до $24,1 млрд, затраты на закупку трафика составили $6,3 млрд

Кварталом ранее Alphabet зафиксировала редкий для себя чистый убыток из-за единовременных списаний, связанных с изменениями налогового законодательства в США . В январе-марте эффективная ставка налога на прибыль Alphabet уменьшилась почти вдвое (с 20% до 11%), в том числе, благодаря пересмотру отражения в отчетности инвестиций в Uber Technologies и другие стартапы.

Прибыль от переоценки инвестиций в Uber и другие стартапы составила $3,03 млрд, хотя топ-менеджеры Alphabet уклонились от дальнейших уточнений. В общей сложности вложения Alphabet в стартапы оцениваются теперь в $11 млрд Ранее холдинг оценивал их по стоимости приобретения — $7,81 млрд, и повысил прибыль на акцию на $3,40.

Выручка Google в I квартале выросла до почти $31 млрд по сравнению с $24,6 млрд годом ранее. Основную долю доходов составили поступления от рекламы, которые увеличились до $26,6 млрд с $21,4 млрд Операционная прибыль подразделения выросла на 12,4% — до $8,368 млрд

Общее число платных переходов по рекламным объявлениям, которые Alphabet показывает пользователям, в январе-марте увеличилось на 55% в годовом выражении. При этом стоимость каждого клика упала на 18%.

Доходы облачного бизнеса Google Cloud в минувшем квартале превысили $1 млрд, теперь его выручка составляет около 20% от показателя главного конкурента — Amazon Web Services ($5,1 млрд в IV квартале)

В связи с изменениями подхода Google к учету некоторых показателей у инвесторов появилась возможность оценить результаты Nest — подразделения по автоматизации бытовой техники и домохозяйств. Пока Nest остается убыточным. Его выручка в прошлом году ($726 млн) была немногим больше операционного убытка ($621 млн).

Число сотрудников Alphabet за квартал выросло почти на 5 тыс. человек, в том числе на 2 тыс. на Тайване, где новые рабочие пришли в Google из HTC.