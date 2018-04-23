МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Британская ВР закрыла сделку по вхождению в капитал «Харампурнефтегаза», на базе которого создается совместное предприятие для освоения двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.
Согласно базе СПАРК, российское подразделение ВР получило контроль над 49% уставного капитала «Харампурнефтегаза», 51% находится во владении дочерней компании "Роснефти" — «РН-Газ», объединяющей газовые активы нефтяной компании.
В феврале 2018 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство британской ВР. Ранее заявку ВР согласовал антимонопольный регулятор Германии.
Глава BP Боб Дадли на форуме в Давосе в конце января сообщил ТАСС, что BP рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в «Харампурнефтегазе» в 2018 году.
На базе «Харампурнефтегаза» компании ранее договорились создать совместное предприятие для разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе — Харампурского и Фестивального.
Суммарные запасы Харампурского и Фестивального месторождений оцениваются в 880 млрд кубометров газа. На первом этапе «Роснефть» и BP планируют добывать 11 млрд кубометров газа. Добытый газ будет размещен «Роснефтью» на внутреннем рынке.