ВР закрыла сделку по покупке 49% доли в СП с «Роснефтью» — «Харампурнефтегазе»

Согласно базе СПАРК, российское подразделение ВР получило контроль над 49% уставного капитала «Харампурнефтегаза», 51% находится во владении дочерней компании "Роснефти" — «РН-Газ», объединяющей газовые активы нефтяной компании.

Глава BP Боб Дадли на форуме в Давосе в конце января сообщил ТАСС, что BP рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в «Харампурнефтегазе» в 2018 году.

На базе «Харампурнефтегаза» компании ранее договорились создать совместное предприятие для разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе — Харампурского и Фестивального.

Суммарные запасы Харампурского и Фестивального месторождений оцениваются в 880 млрд кубометров газа. На первом этапе «Роснефть» и BP планируют добывать 11 млрд кубометров газа. Добытый газ будет размещен «Роснефтью» на внутреннем рынке.