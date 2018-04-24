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BP купила у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза»
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BP купила у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49% компании «Харампурнефтегаз», следует из данных системы «Спарк».
Согласно обновленным данным о совладельцах компании от 23 апреля 2018 года, BP принадлежат 49% уставного капитала, а «РН-Газ», дочернему обществу «Роснефти», — 51%.
В середине декабря 2017 года «Роснефть» и ВР договорились о реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с общими геологическими запасами более 880 млрд кубометров газа.
Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.
«Роснефть» сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть».
В конце февраля текущего года сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
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