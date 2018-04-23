В 2017 году китайская индустрия авторского права в интернете сохранила быстрый рост — доклад

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Объем китайской индустрии авторского права в интернете в 2017 году достиг 636,5 млрд юаней /около 100,9 млрд долларов США/, прирост по сравнению с позапрошлым годом составил 27,2 проц. Об этом сегодня сообщило Государственное управление по делам авторских прав КНР

Объем рынка платных видеоматериалов в прошлом году достиг 21,8 млрд юаней, ожидается, что в следующие два года на этом рынке будет поддерживаться 60-процентный рост, говорится в опубликованном данным управлением докладе.

Объем рынка онлайн-игр достиг 235,5 млрд юаней, что на 32 проц больше год к году, сообщается в докладе.

Согласно докладу, рынок онлайн-музыки вырос на 22 проц год к году до 17,5 млрд юаней, а объем рынка онлайн-новостей и информации вырос на свыше 40 проц до 30,5 млрд юаней.

В докладе отмечается, что число пользователей сервисов потокового вещания достигло 422 млн человек, объем рынка потокового вещания составил около 40 млрд юаней. —0—