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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 68,64 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 68,64 доллара за баррель
ИА Синьхуа
45 минут назад
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Нью-Йорк
, 23 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской
товарной бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую
сырую нефть с поставкой в июне, которая выросла на 0,24 доллара и составила 68,64 доллара за баррель при завершении торговой сессии.
—0—
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