Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 68,64 доллара за баррель

Нью-Йорк , 23 апреля / Синьхуа / — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в июне, которая выросла на 0,24 доллара и составила 68,64 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—