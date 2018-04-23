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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 68,64 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 68,64 доллара за баррель 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Нью-Йорк, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской
товарной бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую
сырую нефть с поставкой в июне, которая выросла на 0,24 доллара и  составила 68,64 доллара за баррель при завершении торговой сессии.
—0—
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