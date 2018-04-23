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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии 

Investing.com Россия 28 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,776 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,33%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,658 долл. и сопротивление — на 2,790 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,65% и торгуется на отметке 90,67 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,06%, достигнув отметки 68,44 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 0,72%, дойдя до уровня 2,1383 долл. за галлон.
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