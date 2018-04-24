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Бюджет Краснодара вырос почти на миллиард рублей
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Бюджет Краснодара вырос почти на миллиард рублей 

360tv.ru 40 минут назад
Казна Краснодара увеличилась на почти миллиард рублей. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
463 миллиона рублей из этой суммы — краевые субсидии, 534 миллиона — собственные доходные источники бюджета Краснодара.
Мы существенно увеличиваем доходную и, соответственно, расходную части бюджета текущего года — почти на миллиард рублей. Это позволит решить многие задачи по содержанию города, развитию общественной инфраструктуры, ремонту и оснащению образовательных учреждений, учреждений культуры
— директор городского департамента финансов, Николай Лебедев.
На оснащение новой школы в микрорайоне «Губернский» потратят почти 161 миллион рублей, на завершение строительства школы в хуторе имени Ленина — 183 миллиона. 4,5 миллиона отправятся на реализацию программы «Доступная среда», а 500 миллионов — на уборку и освещение города. В  пресс-службе
администрации Краснодара сообщили, что общий объем доходов городского бюджета в этом году достигнет почти 26,5 миллиарда рублей.
Депутаты Горсовета Красноярска скорректировали бюджет на ближайшие два года. Общая сумма, привлеченная из вышестоящих бюджетов, превышает четыре миллиарда рублей.
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