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Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на нефти почти по $75 за баррель
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Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на нефти почти по $75 за баррель 

Прайм 50 минут назад
Курс рубля вечером во вторник повышается к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, говорят трейдеры.
Снижение геополитических рисков также помогло российской валюте, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.22 мск снижался на 42 копейки, до 61,38 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 75,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ
Курс рубля вечером повышался на фоне обновления нефтью максимумов с ноября 2014 года в попытках выйти на уровень 75 долларов за баррель.
Рынок «черного золота» получает поддержку со стороны геополитики. Инвесторы оценивают информацию о том, что США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в «иранской ядерной сделке» и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире — Ирана.
Кроме того, Китай увеличил импорт нефти в прошлом месяце на 0,6% в годовом выражении — до 39,17 миллиона тонн, к февралю показатель поднялся на 21,4%.
Снижение в прошлую пятницу Центробанком объема покупок валюты для минфина РФ до 10,7 миллиарда рублей с предыдущих 17,5 миллиарда также поддержало рубль
В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61-62 рубля, евро — в коридоре 74,6-75,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Нижний предел для пары USD/RUB сейчас поднялся примерно до отметки 60, и не исключено достижение ею отметки 64, считает Джон Харди из Saxo Bank.
"Пока риск дальнейших санкций временно отпал, дисконт российских активов медленно восстанавливается. Пара USD/RUB может рискнуть подрасти, пока не нащупает новый более широкий торговый диапазон", — добавил он.
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